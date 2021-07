GUIDONIA – Beccato a bruciare rifiuti, prova a corrompere i carabinieri: condannato

Quando fu beccato sul fatto, tentò di uscirne pulito chiedendo ai militari di chiudere un occhio in cambio di una “mancia”. Per quel tentativo oggi, Gheorghe Mihai B., piccolo imprenditore romeno di 45 anni, paga le conseguenze. Ieri, mercoledì 30 giugno, il Tribunale di Tivoli lo ha condannato a un anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione per istigazione alla corruzione nei confronti di due carabinieri.

Il fatto accadde a Guidonia il 14 luglio 2016. Due militari della locale Tenenza, seguendo la colonna di fumo e l’odore acre, lo sorpresero a bruciare rifiuti tra cui ferro, legno e tessuti. A quel punto Gheorghe Mihai B. tirò fuori e offrì ai carabinieri 5 banconote da 50 euro per un totale di 250 euro.

L’APPROFONDIMENTO SU TIBURNO IN EDICOLA