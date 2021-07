Montelibretti. Pattuglie a tutela del decoro cittadino  

Il decoro urbano, non può certo essere trascurato come frequentemente accade in alcune località del nord est. Quindi, da lunedì mattina la Polizia Municipale ha iniziato a sanzionare le persone che non hanno adempiuto alla pulizia dei bordi strada. Le pattuglie continueranno a monitorare soprattutto le strade più “affollate”: via delle terre Sabine, via dei Pini e limitrofe, via delle Rosce, via Valle dei Gelsi, via Valle Lupara e altre zone.

Condividi l'articolo: