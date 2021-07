E’ cresciuta ascoltando e cantando i brani del Festival internazionale più amato da grandi e piccini. Lei è Giulia Barbagallo, 8 anni di Guidonia Centro, dal prossimo settembre alunna di terza elementare all’Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani”, una bambina appassionata di nuoto ma soprattutto di canto.

Giulia sarà protagonista della 64esima edizione dello “Zecchino d’Oro” che andrà in onda a dicembre su Rai1 con la direzione artistica di Carlo Conti dagli studi dell’Antoniano di Bologna.

La bimba è una dei 17 piccoli artisti provenienti da 9 regioni d’Italia selezionati tra oltre tremila per interpretare le 14 canzoni in gara e come solista canterà “Clap Clap”, testo di Mario Giardini e musica di Marco Iardella.

“E’ più importante partecipare che vincere”, chiarisce subito la prima bambina di Guidonia ad esibirsi all’Antoniano. Nata in Belgio nel 2013, Giulia è figlia di Luigi Barbagallo, 47enne ufficiale dell’Aeronautica militare in servizio a Roma, e di Marika Scuotto, casalinga di 42, genitori anche di Marta, 18 anni da compiere, una coppia di origini campane che nel 2005 ha scelto di trasferirsi nella Città dell’Aria.

