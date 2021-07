MONTEROTONDO – Frontale in via delle Fornaci

Brutto incidente stradale intorno alle ore 20 in via delle Fornaci, nel tratto di discesa che si trova dopo l’ospedale di Monterotondo. Per cause ancora da chiarire, un trentenne alla guida della sua Fiat Punto ha perso il controllo ed è andato a impattare frontalmente contro una Renault Clio. La prima si è anche ribaltata dopo l’impatto. I due conducenti, il 30enne e un uomo di 60 anni, sono ricoverati nel vicino SS Gonfalone. Sul posto la Polizia Locale di Monterotondo e i Carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico, ma intorno alle 21.30 le operazioni sono quasi terminate e a breve verrà riaperta.