Verdone a Guidonia Montecelio, speciale proiezione di Bianco, Rosso e Verdone

Nell’ambito della rassegna Cinema all’aperto organizzata dal Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto del Istituto d’Istruzione Superiore via Roma 298, ex Majorana ed ex Pisano, organizzano, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Città Metropolitana di Roma e gli Enti Locali. La kermesse cinematografica sotto le stelle nasce da una idea di Eusebio Ciccotti e si snoderà nei mesi di luglio, agosto e settembre, all’interno dell’ampio cortile dell’Istituto di via Roma 298. (LEGGI IL PROGRAMMA)

Questo sabato sera, in occasione del quarantennale, sarò proiettato il film “Bianco, Rosso e Verdone” con una lectio sotto le stelle dell’attore, sceneggiatore e regista Carlo Verdone. Le telecamere di Tiburno saranno presenti per raccontare, anche in diretta, la serata.

L’appuntamento è alle ore 21, con ingresso libero, è riservato agli studenti, famiglie, ex studenti e, per gli esterni, fino a esaurimento posti.