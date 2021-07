G20, sul clima si trova l’unità di intenti

I due punti maggiormente non sono stati portati a casa. Erano: 1) il contenimento dell’aumento di temperatura entro 1,5 gradi al 2030; 2) l’eliminazione del carbone dalla produzione energetica entro il 2025. La seconda giornata dal G20 Ambiente a Napoli ha quindi incassato il parziale successo. Quello di venerdì dove si è trovato un accordo sull’Ambiente, in senso generale. Quello sul Clima è un problema assai più complesso che riguarda modelli, capacità produttive ma soprattutto voglia di crescita economica. Le febbrili trattative hanno comunque strappato impegni e confermato la voglia di discuterne, cosa fino a qualche tempo fa non era presa nemmeno in considerazione da alcuni paesi. Ora quel che si è raggiunto in questi primi accordi consente di aggiornare gli incontri per rettificare costantemente gli impegni presi e assumere tutti la grande responsabilità di dare alla Terra un futuro.

