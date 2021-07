Fiano Romano, la Cri avvia una raccolta fondi

Le monetine saranno utilizzate come contributo nell’acquisto di un mezzo di trasporto per i disabili

Un centesimo per aiutare i disabili. La Croce Rossa di Fiano Romano ha iniziato una raccolta fondi in quindici punti vendita chiedendo di donare centesimi. Le monete raccolte, spiegano i volontari, saranno utilizzate per contribuire all’acquisto di un mezzo per il trasporto di disabili. “Ovviamente si potranno versare nei salvadanai quote maggiori”, hanno specificato nel comitato Cri della Valle del Tevere. “Il nostro sogno era quello di avere una ambulanza specializzata, ma ci accontenteremo anche di un Doblò per aiutare tutte le persone in difficoltà”. Chiunque volesse partecipare alla campagna potrà contattare allo 0765.480423