Fonte Nuova, una perdita d’acqua divora l’asfalto di via Palombarese

Gli abitanti: “Il problema persiste nonostante l’intervento di operai”

Da tre settimane una perdita d’acqua sta divorando l’asfalto di un tratto di via Palombarese all’altezza del civico 252, a Santa Lucia di Fonte Nuova. Per giorni gli abitanti della zona avrebbero inutilmente allertato l’Acea per ottenere la riparazione del guasto. ”Sono domenica sera, il 25 luglio, è arrivata una squadra di operai”, ha specificato a Tiburno una casalinga, “La perdita d’acqua però non è stata completamente risolta. Dal sottosuolo continua la fuoriuscita. Certo non si vede più zampillare come fosse una fontana, ma il problema persiste e può diventare pericoloso anche per la viabilità. Uno spreco enorme”.