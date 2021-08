Nuovi spazzaneve e tagliaerba per il territorio del Nord-Est

La Città metropolitana di Roma ha acquistato 6 trattori tagliaerba e sgombraneve che saranno consegnati dalla ditta che si è aggiudicata la gara in questi giorni. “I mezzi, che saranno utilizzati sulle strade provinciali nei periodi invernali e per lo sfalcio dell’erba saranno disponibili nei magazzini dell’Ente nei Comuni di Trevignano Romano – Riofreddo/Ciciliano – Lariano. Il Dipartimento ha inoltre organizzato per il personale stradale delle giornate formative per ottimizzare al meglio l’uso dei mezzi.

I trattori di manifattura italiana sono provvisti di braccio decespugliatore e di lama sgombraneve. L’investimento di circa 500 mila euro servirà per gli interventi di manutenzione stradale ordinaria e straordinaria. La dotazione di questi mezzi garantirà autonomia negli interventi sul territorio in piena collaborazione con i Comuni del territorio”.