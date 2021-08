“Se ti vaccini ti pago”

Se ogni cosa ha un prezzo, ebbene questo sembra valere anche per le scelte relative la propria salvaguardia. Nella Noctis di Perugia, impresa che produce mascherine, ai lavoratori sono state proposte cinquanta euro se si vaccinano. Si va al raddoppio con cento euro nell’impresa Barberino’s a Milano. Si tratta di un’attività di forniture di barbieri che circuita a Roma, Milano e Torino.

Ma si dice: i soldi non sono tutto nella vita. E allora nell’Alcara li Fusi, in provincia di Messina, grazie a Coldiretti, si offre una passata di pomodori per chi assume il vaccino. In provincia di Vercelli, a Borgosesia, è addirittura il Comune che incentiva materialmente alla vaccinazione regalando iscrizioni in palestra e piscina o trattamenti in Beauty Farm. Sempre regali in termini di benessere a Catania, invece, dove si offre l’ingresso libero allo stabilimento Cucaracha, anche perché è stato realizzato un hub vaccinale in spiaggia.

Pare che la stessa iniziativa sia partita anche in Cina dove al vaccino è accoppiato un gelato. In Israele, pizza e birra.