Capena – Iniziati i lavori per la rotatoria al Bivio di Capena

I lavori per la rotatoria al Bivio di Capena da parte di Citta’ Metropolitana si svolgeranno anche di notte per cercare di evitare gli inevitabili problemi che ci saranno per gli automobilisti.

Un lavoro necessario in una zona della Tiberina con alto traffico veicolare e varie attività. Nei prossimi 15 /20 giorni sarà monitorato e valutato l’intervento in modo più completo per portarlo a definitivo compimento. Ci auguriamo che i lavori siano veloci ma che soprattutto, alla fine degli stessi, lo scorrimento potrà essere più agevole.

Sarà asfaltato anche il tratto con la rotatoria successiva (che immette in via di Scorano).

Condividi l'articolo: