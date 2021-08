Querelle vigili, scatta l’interrogazione parlamentare

La querelle vigili a Tivoli diventa un caso politico. Il senatore e segretario Pd del Lazio Bruno Astorre ha annunciato una interrogazione. “Presenterò un’interrogazione parlamentare in merito ai fatti accaduti nella città di Tivoli”, ha annunciato Astorre, ancor prima che venissero formalizzate le denunce, “Alcuni cittadini sono stati convocati nel comando di Polizia Locale, in quanto persone informate dei fatti in ordine ad opinioni espresse sui social network sull’amministrazione pubblica del Comune di Tivoli per aver pubblicato delle foto sui propri profili social. Dopo un incidente che ha generato il disfacimento del portale in travertino dell’antica Porta di San Martino nel rione Castrovetere, alcuni cittadini tiburtini recatisi in loco hanno lamentano agli agenti di Polizia Locale, nel frattempo intervenuti, tutte le criticità esistenti in quella zona”. “La Polizia Locale, non solo ha interdetto ai cittadini di fare le foto, ma ha proceduto con formale convocazione di tutti quei cittadini che sui propri profili social hanno pubblicato contenuti inerenti il fatto accaduto. E’ inaccettabile che in uno Stato di diritto e democratico avvengano queste cose. E’ proprio per questo che presenterò un’interrogazione per chiedere al Ministro competente di fare luce sulla vicenda”.

