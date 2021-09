PALOMBARA SABINA – Tra i vicoli del paese con trenta dosi di cocaina e diciassette di hashish

Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Palombara Sabina hanno arrestato un italiano di 57 anni, già noto ai militari, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e hashish. L’uomo era stato già notato aggirarsi verso sera tra le vie e i viottoli del centro storico del comune della Sabina. La circostanza ha incuriosito i militari della Stazione di Palombara che hanno così deciso di predisporre un mirato servizio di osservazione a piedi in abiti civili. L’attività ha permesso di individuare e bloccare il 57enne e a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso, all’interno di un marsupio che portava con se, di una trentina di dosi di cocaina e circa 17 dosi di hashish, pronte per la vendita al dettaglio, oltre a quasi 300 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento della pregressa attività di spaccio. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato in caserma e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo presso il Tribunale di Tivoli.