Dante in versione tiburtina

In occasione del VII centenario della morte del Sommo Poeta nell’antica Tibur è in programma per giovedì nove settembre “Tivoli legge Dante in vernacolo. Poesia, musica e pittura”. L’evento, patrocinato dal comune, avrà luogo in piazza Campitelli. L’ingresso è libero.

Il programma dell’evento

Presentazione del libro di Adalberto Marinucci “Un omaggio a Dante Alighieri”.

Relatore: Prof.ssa Maria Antonietta Coccanari

Presentazione: Tullia Ranieri

Letture: Italo Nonne e Domenico Viglietta.

Voce e piano: Monica Salvati (soprano), Alessio Salvati (musicista)

Video: Alberto Medri

Curatrice: Luisa Galeone