Marcellina, tra progetti grandi e piccoli

Come ridisegnare il paese, tra progetti grandi e piccoli. I tre candidati sindaco di Marcellina Alessandra Lundini per “Progetto Marcellina” (sindaco uscente); Pietro Nicotera “Rinascita Marcellina”, e Aldo Valeriani “Dalle radici il futuro” presentano il loro programma. Cesare Placidi, per 19 anni sindaco, sostenuto da “Comunità Futura” è per ora fuori dalla corsa dopo che è risultato incandidabile e attende il ricorso al Tar.

Alessandro Lundini, sindaco uscente, propone un ufficio bandi e progetti per captare fondi dall’Europa, un nuovo polo scolastico, miglioramento servizio idrico e illuminazione, e l’aggiornamento del piano regolatore. (foto a sinistra)

Pietro Nicotera punta ad agevolazioni fiscali per i commercianti che resistono al confronto dei centri commerciali, Wi-Fi pubblico, fondi per la scuola e la cultura, istituzione una consulta per l’agricoltura e uno sportello antiviolenza. (foto al centro)

Mentre Aldo Valeriani al centro del bilancio efficientamento del bilancio comunale, riqualificazione del cementificio ex cava Cidi, servizio idrico integrato, sostegno a donne e disabili, aree attrezzate per i cani, tessere prepagate per la mensa e riqualificazione degli spazi comuni. (foto a destra)