L’ordigno bellico verrà fatto brillare a Riano

Con l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente per “stato di allarme dovuto a operazioni di bonifica di ordigno bellico che coinvolgerà 3000 persone”, viene infatti disposto che nel giorno di domenica 19 settembre 2021 dalle ore 6:00 e fino alla cessazione dello stato di allarme, l’interdizione dell’area circostante della Cava di Fontana Larga (coordinate geografiche: Lat 42° 04’ 13.02” Nord – Long. 12° 30’ 36.86” Est) per permettere le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico, si dispone il divieto di circolazione e transito sia veicolare che pedonale nella suddetta area (zona Via Pian dell’Olmo/Fontana Larga).

