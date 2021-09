I Gemelli di Guidonia trionfano al “Tale e Quale Show”

L’esibizione dei “Gemelli di Guidonia” (guarda il video) è piaciuta anche a Fedez e Chiara Ferragni. La coppia social più celebre in Italia ha infatti mostrato su Instagram di aver seguito la prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, andata in onda su Rai 1 dove appunto i tre ragazzi lanciati da Fiorello hanno sbancato risultando in testa alla classifica a fine serata.

I Gemelli di Guidonia, fanno parte del cast di concorrenti, e hanno imitato proprio Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, interpretando l’ormai iconica hit Mille, che ci ha fatti cantare e ballare per tutta l’estate. Gino Acciarino ha interpretato Fedez, Eduardo Acciarino Achille Lauro e Pacifico Acciarino Orietta Berti.

I Ferragnez hanno così commentato l’esibizione, e mentre Federico ha fatto notare di non vedere una grande somiglianza tra sé stesso e il suo interprete, a far divertire il web è stato il commento di Leone, che ha affermato: “Sembra il papà”.