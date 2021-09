MONTEROTONDO – Armati di spranghe, terrorizzano i bar della zona

Sono attivi su Roma, ma hanno colpito anche in provincia a Nord Est, la banda che armata di spranghe e piede di porco ha terrorizzato i bar negli ultimi mesi. Agiscono di notte e in alcune occasioni non hanno esitato anche a picchiare chi oppone resistenza.

I quattro – probabilmente dell’Est Europa – arrivano in macchina ed entrano in azione coprendosi la testa grazie a una felpa con cappuccio e passamontagna.

Nel video del 9 agosto si può vedere il colpo ai danni di un bar di via Salaria al confine tra Roma e Monterotondo. Dopo aver provato ad aprire la cassa con un piede di porco, in due la portano via, nonostante il peso massiccio.