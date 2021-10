Tivoli. Lavori di restauro all’Anfiteatro di Bleso

Prendere il via venerdì 15 ottobre i lavori di restauro, di valorizzazione e di risanamento conservativo dell’anfiteatro di Bleso. L’intervento, finanziato per un importo complessivo di 520.588 euro interamente provenienti dal Ministero per i Beni e le attività culturali e da Città metropolitana di Roma. Il progetto consiste in alcuni interventi di restauro e in opere che miglioreranno la fruizione e la conservazione.

Per quanto riguarda gli interventi di restauro e di risanamento, in particolare, sarà realizzata una pavimentazione in battuto di calce e di pozzolana nell’arena; le murature antiche e le opere di protezione dei resti archeologici verranno reintegrate e restaurate; sarà realizzato, inoltre, un percorso perimetrale all’anfiteatro, accessibile anche alle persone diversamente abili. “Grande soddisfazione mia – ha dichiarato l’assessora ai Lavori pubblici, Laura Di Giuseppe- del settore Lavori pubblici e di tutta l’Amministrazione tiburtina per un intervento molto atteso dalla cittadinanza e che finalmente può partire. L’anfiteatro di Bleso e l’area immediatamente prossima saranno restaurati e potranno ricevere azioni profonde di risanamento conservativo, grazie a un contributo proveniente dal Mic e da Città metropolitana”

FGI