La giunta Santonastaso non perde tempo, infatti, questa mattina, a poche ore dalla firma per l’incarico da Sindaco, il neo-sindaco ha raccolto i suoi ed ha dato al via alla prima riunione. Ora, in Comune, si è pronti per portare avanti le innumerevoli proposte inserite nel programma della campagna elettorale.

Dunque, azioni chiare e precise saranno importanti per recuperare il tempo perso a causa dell’emergenza pandemica e per dare il via ad una corposa operatività per il comune di Fiano Romano.