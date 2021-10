Le immagini del Palazzo comunale in costruzione, quelle delle vie del Centro storico, alcuni personaggi dell’epoca, il taglio del nastro e l’inaugurazione da parte del Duce Benito Mussolini.

Sono soltanto alcune delle foto de “I 425 giorni di Guidonia”, la mostra organizzata in occasione dell’84esimo anniversario della fondazione della Città dell’Aria presso “Ecofficina” di via Roma 245/B a Guidonia.

Da domani, giovedì 28 ottobre, fino a domenica 31 appassionati e cultori della materia avranno libero accesso alle fotografie tratte dall’archivio privato di Livio Coccia, maresciallo dell’Aeronautica arrivato a Guidonia il 31 dicembre 1947 e dal primo novembre 1951 in servizio come fotografo presso il laboratorio della Scuola di aerocooperazione dell’aeroporto “Alfredo Barbieri”.

Livio Coccia insieme ad un collega mentre preparano gli strumenti per le foto aeree Livio Coccia in aeroporto

Un vero e proprio patrimonio messo a disposizione dal figlio Gianni Coccia, anche lui fotografo appassionato della storia della Città dell’Aria.

“Grazie all’archivio di Livio e Gianni Coccia – spiega il titolare di “Ecofficina” Andrea Galasso – abbiamo modo di mostrare alcune foto rare e di inestimabile valore per raccontare, dal punto di vista assolutamente storico e senza retorica, le vicende di monumenti, di uomini e di idee. Un viaggio leggermente inedito fino alla nascita di quella che fu la perla del razionalismo italiano e la nostra città”.