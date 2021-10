Monterotondo – A fuoco un camion su Via Salaria 222, allo Scalo

Oggi intorno alle 14 un camion ha preso fuoco all’altezza del civico 222 di Via Salaria, a Monterotondo Scalo, per ragioni ancora da stabilirsi.

Il guidatore, un uomo sulla cinquantina, è stato portato via dall’ambulanza del 118. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, hanno chiuso Via Salaria per il tempo necessario a rimuovere il mezzo, e ora gli addetti stanno pulendo la strada. A bordo c’era un altro uomo, apparentemente illeso.

Il camion, che andava in direzione Rieti, ha preso fuoco in marcia e l’autista si è accostato nella prima piazzola utile.