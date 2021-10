Guidonia – Rallentamenti sull’A1 a causa di un incidente

Alle 12:10 di oggi si è verificato un grave incidente verificatosi prima dell’uscita Guidonia Montecelio sull’A1. L’impatto è avvenuto tra un autofurgone e due vetture. La Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato tre squadre dei Vigili del Fuoco con l’ausilio del Carro Fiamma. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone, di cui una in maniera grave. Una volta assicurati i feriti al 118 e all’Eliambulanza dell’Ares, il personale dei Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’aerea dell’incidente per i rilievi da parte della Polizia Stradale che, in questo momento, ha riaperto solo la corsia di emergenza per il deflusso delle auto in coda

