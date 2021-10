SERIE A FEMM. C5 – Lazio, settebello all’Athena Sassari

Dopo una pausa di due settimane, dovuta alla sosta per le nazionali che hanno disputato il “main round” di qualificazione al UEFA Wonen’s Futsal Euro 2022, nel quale l’Italia è stata eliminata arrivando seconda nel girone alle spalle della Spagna e davanti a Svezia e Slovacchia, riparte il campionato di Serie A femminile di Calcio a 5.

Al Palazzetto dello Sport “Sandro Pertini” di Fiano Romano arriva l’Athena Sassari, compagine sarda neopromossa e reduce dalla brutta sconfitta per 8-1 tra le mura amiche contro l’Audace Verona. Lazio che invece è uscita vincitrice dalla prima trasferta a Taranto, dove è arrivata una vittoria per 5-3 contro il Real Statte. L’anticipo della seconda giornata si apre, come previsto, con una Lazio subito arrembante per cercare di trovare la rete del vantaggio, che arriva dopo poco meno di quattro minuti: fallo laterale dalla sinistra battuto per Bruninha all’indietro verso Barca che scarica una bordata sotto la traversa che batte Olsson. Biancoazzurre che continuano ad assediare la metà campo avversaria senza trovare il raddoppio e quando meno te l’aspetti arriva il gol dell’1-1: episodio strano, con Jessica Marques che sembra segnare direttamente da fallo laterale (rete che quindi sarebbe da annullare secondo regolamento); dopo un lungo colloquio tra i due direttori di gara il gol viene convalidato per un tocco di suola di un’altra giocatrice del Sassari precedente alla potente conclusione della n°10 brasiliana.

La situazione di parità, comunque sia, dura pochissimo: dopo appena 18 secondi effettivi Beita firma la rete del nuovo vantaggio dopo una bellissima giocata di piede-perno. Prima della metà del primo tempo, Marchese cerca l’eurogol in acrobazia, mandando alto, poi serve l’assist per Barca che deve solo appoggiare per segnare doppietta e marcatura del 3-1. L’Athena non reagisce e rimane stordita dal velocissimo giro-palla della Lazio. I lanci lunghi di Olsson non portano mai a qualcosa di realmente pericoloso ed anzi sono la causa del 4-1 che arriva a novanta secondi dalla sirena: anticipo di Siclari che esce palla al piede dalla propria metà campo, palla larga sulla sinistra per Beita che mette in mezzo D’Angelo la quale deve solo mettere in rete.

L’intervallo è molto più lungo del previsto proprio a causa dello shock dovuto al furto nello spogliatoio della Lazio (che vi abbiamo raccontato con questo articolo), si torna in campo solo dopo 40/50 minuti in un clima surreale, dopo aver seriamente valutato di rinviare la partita. Gli stessi direttori di gara, dopo aver chiesto direttamente alla federazione come muoversi, si vedono “costretti” a portare a termine il match. Nei primi secondi di ripresa la Lazio non è psicologicamente in partita e subisce infatti la rete del 4-2 segnata ancora da Jessica Marques, sicuramente la migliore dell’Athena Sassari. Il gol subito, ad ogni modo, carica la squadra padrona di casa che ritrova subito il giusto ritmo: dopo un minuto infatti la Lazio torna a segnare con Bruninha, trovata da una bella infilata di Barca. Le ultime due reti portano la firma di Siclari, brava a chiudere il triangolo con Marchese su una palla persa in uscita dal Sassari, e Grieco, servita a porta sguarnita dall’assist dell’ex capitano del Città di Capena, Neka.

A fine partita, al posto della consueta festa per la vittoria, sono sopraggiunti sul luogo i carabinieri per svolgere tutte le indagini del caso. Una bella serata di sport rovinata da pochi malfattori.

Tabellino

Lazio C5 Global

Quintetto base: Mascia, Barca (C), Marchese, Bruninha, Grieco. A disp: Siclari, Beita, Neka, Pinheiro, D’Angelo, Umbro, Di Marco. All: Chilelli

Athena Sassari

Quintetto base: Olsson, Will, Marques, Canu (C), Rocio. A disp: Bitti, Dasara, Ledda, Fadda, Nasso, Russo, Sau. All: Monti.

Arbitri: sig. Giovanni Beneduce (Nola), sig. Fabrizio Andolfo (Ercolano), Cronometrista: sig. Simone Pisani (Aprilia)

Marcatori: 3’51” (1-0) pt e 9’25”pt (3-1) Barca (LA), 7’08” (1-1) e 1’10” (4-2) Marques (AS), 7’26”pt (2-1) Beita (LA), 18’29”pt (4-1) D’Angelo (LA), 1’10”st (5-2) Bruninha (LA), 4’15”st (6-2) Siclari (LA), 19’22”st (7-2) Grieco (LA).

Note: ammonite 11’14”pt Marchese (LA), 11’54”pt Nasso (AS), 19’58”st Will (AS), 19’58”st Grieco (LA).

Luca Pellegrini