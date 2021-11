Il fotografo che fotografò se stesso

Jacques Henri Lartigue ha fatto ciò che nessun fotografo aveva fatto prima: fotografare la propria vita. Dal 30 ottobre al prossimo 9 gennaio, il WeGil di Roma, hub culturale della Regione Lazio a Trastevere, ospita “L’invenzione della felicità. Fotografie”, mostra dedicata al fotografo francese Jacques Henri Lartigue (1894-1986), già accolta con successo a Venezia e Milano.

L’esposizione raccoglie 120 immagini, di cui 55 inedite, tutte provenienti dagli album fotografici personali di Lartigue. A queste si aggiungono alcuni materiali d’archivio, libri quali il Diary of a Century e riviste dell’epoca. Documenti che ripercorrono l’intera carriera del fotografo, dagli esordi dei primi anni del ‘900 fino agli anni ‘80 e ricostruiscono la storia di questo fotografo e la sua riscoperta. Il 1963 è in tale contesto un anno cruciale: John Szarkowski, da poco nominato direttore del dipartimento di fotografia del MoMa (Museum of Modern Art di New York) espone i suoi lavori permettendogli di raggiungere il successo quando è vicino ormai ai settant’anni.

