Capena e “Ruote nella storia”

L’Automobile Club Roma ha organizzato nell’ambito della manifestazione nazionale “Ruote nella Storia” un appuntamento speciale realizzato con la partecipazione dei Club ACI Storico e afferenti all’AC Roma, con protagoniste le vetture d’epoca in un tour automobilistico archeologico che dalla Capitale è giunto a Capena. L’evento laziale di “Ruote nella storia”, circuito nazionale a cura del Club ACI Storico propone appuntamenti rivolti agli appassionati dei motori d’annata in un format che mette in risalto la promozione turistica e culturale dei territori. Il “viaggio” ha toccato il suggestivo scenario della campagna della provincia di Roma ha portato i presenti ad una doppia visita turistico archeologico presso il Lucus Feroniae, sito di primario rilievo storico sull’antica via Tiberina, e poi presso il quartiere medievale di Capena e a San Leone. Il programma è stato arricchito da un momento musicale, con le due esibizioni dell’ACR Chorus.

