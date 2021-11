Nazzano saluta Don Luigi Bacci

Se ne va don Luigi Bacci: è morto ieri il parroco della chiesa della Natività di Maria Santissima di Nazzano. Nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) l’11 gennaio 1948, venne ordinato presbitero il 6 agosto 1972 insediandosi nella parrocchia di Nazzano che ha guidato per quasi 48 anni.

“Una persona instancabile” il ricordo della gente, don Luigi è tornato alla casa del padre, il parroco era considerato una guida per le nuove generazioni di ragazzi che, in migliaia, nel corso di questi anni hanno frequentato la parrocchia e il campetto sportivo, negli ultimi mesi si era ritirato dalla guida pastorale della comunità di Nazzano a seguito di gravi problemi di salute.

Tante le parrocchie che lo hanno ricordato