Mentana – Corso di compostaggio on line

Mentana differenzia lancia il corso di compostaggio online, u n esperto agronomo insegnerà, a chiunque voglia partecipare, l’antica pratica del compostaggio domestico, grazie alla quale si potrà imparare a trasformare i rifiuti organici in concime naturale per le piante. Il corso, dedicato esclusivamente ai cittadini di Mentana, è completamente gratuito e rilascerà un c ertificato di partecipazione.