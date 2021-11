Saldi invernali nel Lazio al via il 5 gennaio 2022

La Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera che fissa la data di inizio dei saldi invernali nella nostra regione, al via mercoledì 5 gennaio 2022. I saldi dureranno 6 settimane e saranno proibite le vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti il loro inizio (ma come la mettiamo con le offerte che non finiscono mai?). Manca tuttavia ancora un tassello per rendere operativo il provvedimento (adottato a seguito di consultazioni con le associazioni di categoria), ovvero il parere della XI Commissione Consiliare, Sviluppo Economico e Attività Produttive.

Perché la scelta proprio di questo giorno? La Regione segue gli orientamenti definiti in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con l’intesa del 24 marzo 2011, che prevedono il via dei saldi invernali il primo giorno feriale antecedente l’Epifania. Tutti si augurano che, dopo il rialzo dei consumi previsto per le imminenti festività natalizie, i saldi invernali daranno una spinta ulteriore per dare vigore al commercio.