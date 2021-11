Montelibretti, Grande adesione per “Sapori in Cammino”

Grande successo a Montelibretti per “Sapori in cammino” la due giorni dedicata al turismo e alla Via di Francesco svolta il week end del 27 e del 28 novembre. All’evento oltre al comparto agricolo locale, non è mancato anche un piccolo concerto Blues con degustazione di vini locali e regionali.

A causa del maltempo, non è stato possibile partecipare alla consueta camminata “Sulle orme di San Francesco” prevista da programma per domenica. Tuttavia, un’importante adesione da parte delle aziende agricole all’esposizione e una grande partecipazione ai convegni, hanno riempito le due giornate di questo fine settimana.