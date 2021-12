La Tibur Volley insegue la vetta in serie D

Nonostante gli impegni agonisti in più categorie la Tibur Volley è già riuscita a programmare il suo futuro, puntando sempre su giovani e valenti atleti locali. Fin dall’inizio della nuova stagione, i dirigenti tiburtini non hanno nascosto le qualità dei giovanissimi atleti impegnati nel mini volley. “Il nostro cammino agonistico – ha affermato con soddisfazione il presidente Rondinone – è decisamente in linea con le aspettative, anche se il team maschile ha raccolto due sconfitte in due incontri disputati. La formazione impegnata in serie D, invece, ha già raggiunto con grande merito il secondo posto. Come ho affermato in altre occasioni siamo davvero molto contenti del percorso effettuato dai nostri atleti nel mini volley, seguiti da un gruppo di lavoro davvero valido. Sappiamo – ha proseguito il presidente- che dobbiamo affrontare una stagione molto lunga e sfidare formazioni competitive per raggiungere i nostri obiettivi. E’ certo che andremo avanti per la nostra strada”.

