A Morlupo l’albero è realizzato ad uncinetto da decine di donne

L’albero di Natale morlupese è costituito da una struttura portante componibile a forma di piramide conica in ferro zincato a caldo, composta da 7 anelli assemblabili mediante bulloneria e da una stella come puntale terminale dell’albero. Il rivestimento è costituito da più di 3.500 piastrelle in lana fatte all’uncinetto. Per realizzare la copertura della struttura metallica dell’albero è stato impiegato il lavoro di decine di donne che da marzo scorso hanno volontariamente operato insieme per realizzare le mattonelle in lana necessarie per coprire l’intera struttura.