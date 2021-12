Appare una cometa … Ma non per Natale

L’hanno chiamata Leonard. Il corpo celeste è stato riconosciuto da poco tempo, attraverserà il sistema solare, ma si sta affievolendo e non si capisce il perché. Potrebbe essere la sua fine imminente. L’effetto più tipico consiste nell’accentuarsi di luminosità della cometa una volta che si avvicina alla nostra stella, il Sole. Stavolta invece aumenta di intensità avvicinandosi alla Terra. L’altro dato è che il suo accendersi, risposta dovuta alla sublimazione del suo ghiaccio superficiale, sia meno forte di quanto gli osservatori si aspettavano. Le possibili cause possono essere due: il fatto che abbia meno ghiaccio da far brillare oppure che sia giunta alla sua fine. In questo ultimo caso si spegnerebbe nella parte finale per poi dileguare la sua struttura in prossimità del Sole.

Gli appassionati di panorami stellari potranno apprezzarne la visibilità fino al 17 dicembre, quando si troverà a 3,9 chilometri dal nostro pianeta.