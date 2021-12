Controllata sul bus per il Green Pass, 49enne viene arrestata perché ricercata

Va tranquilla alla fermata e si ritrova in manette. Incappata a un controllo per il Green Pass organizzato dai carabinieri della compagnia di Tivoli una 49enne di nazionalità romena scopre che non può più sfuggire alla giustizia e viene arrestata. Sul suo conto, i militari hanno accertato l’esistenza in banca dati di un provvedimento, emesso a febbraio di quest’anno dal Tribunale Ordinario di Velletri – Ufficio Esecuzioni Penali, con cui era stata condannata a 5 anni e 6 giorni di reclusione per i reati di furto, rapina e lesioni personali. Per la donna così sono scattate le manette e il trasferimento nella sezione femminile del carcere di Rebibbia dove sconterà la pena.

