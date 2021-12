CALCIO – Promozione, Girone B. Passo Corese in fuga, male le squadre del Nord-Est

Conclusa anche l’11° giornata del Girone B di Promozione: il Passo Corese mantiene ancora il primo posto in solitaria grazie al successo sul campo del Castrum Monterotondo, allo stadio “O. Pierangeli”. Decisivi, per questo successo, i due calci di rigore trasformati da Ubertini e Bernardi nel corso del secondo tempo. Match più combattuto del previsto, nonostante si trattasse di un “testa-coda” (prima contro ultima), a dimostrazione del fatto che gli eretini non meritano l’ultimo posto e possono uscire da questo vortice di sconfitte. I ragazzi di mister Benigni proseguono invece nella propria marcia partita dopo partita. Domenica prossima i reatini ospiteranno il Guidonia, mentre al Castrum aspetta la trasferta di Fidene.

Termina in parità l’incontro d’alta classifica tra Futbol Montesacro e Fiano Romano: sulla pozzolana del centro sportivo DLF, i tiberini impattano sulla seconda della classe: la rete di Caldarelli al 10’st risponde a quella firmata da Loreti per gli ospiti. Classifica che vede scappare la vetta ma che rimane pressoché invariata nella lotta per il secondo posto. È ancora tutto aperto: domenica prossima altro scontro diretto per il Fiano Romano che ospita la BF Sport, Futbol Montesacro che sarà di scena a Monterotondo per affrontare il Nomentum.

Pareggiano anche Guidonia e Sporting Montesacro: al “Comunale” va in scena un match divertente e ricco di occasioni, soprattutto nella prima frazione di gioco. Per sbloccare il punteggio però, è necessario il gran tiro da dentro l’area di rigore di Fabiani. Il pareggio degli ospiti arriva due minuti dopo, con Valentini che approfitta di un errore nel giro-palla dei padroni di casa. Terzo risultato utile per il Guidonia, che però deve accogliere l’amara notizia che vede mister Mariani dover lasciare la panchina della squadra della “città dell’aria” per motivi strettamente personali, domani l’annuncio del nuovo mister.

Brusca caduta per lo Zena Montecelio: i grifoni, alla crisi di risultati, danno seguito anche ad una prestazione che lascia poco spazio alle analisi ed alle recriminazioni. Allo stadio “Valletonda” di Poggio Mirteto, i padroni di casa fanno il bello ed il cattivo tempo, nonostante il primo tempo chiuso in svantaggio a causa della rete firmata da Simonetta. Nella ripresa la doppietta di Luciani e le reti di Marcelli e Bonifazi decretano il risultato finale: 4-1 per la compagine reatina.

Sconfitta perentoria anche per il Nomentum, che esce con le ossa rotte dalla sfida esterna con il Settebagni Calcio Salario. 4-0 il risultato finale in favore dei capitolini, con le reti di Merciari, Yoon (doppietta) e Pascale. I ragazzi di mister Lauretti per ora sembrano non riuscire a cambiare rotta: quella di domenica è la terza sconfitta consecutiva, inoltre in queste tre ultime uscite gli eretini non hanno mai trovato la via del gol. Domenica prossima al Cecconi arriverà il Futbol Montesacro, altro impegno proibitivo.

Terzo stop consecutivo anche per il Setteville Caserosse, che al Cardinal dell’Acqua esce sconfitto per 2-4 contro un Fidene in piena salute ed in uscita dalla crisi di risultati di inizio campionato. Match che inizia nel migliore dei modi per i ragazzi di mister Di Vico, che vanno sul doppio vantaggio grazie alle reti di Nargiso e Cialoni. Tra la fine del primo tempo ed il secondo tempo però, il Fidene ribalta completamente la situazione grazie ai gol di Pampaloni e Giuliani ed alla doppietta di Di Gennaro grazie ai quali riesce ad uscire dal campo in possesso dell’intera posta in palio. Domenica prossima i guidoniani saranno attesi dalla trasferta ad Amatrice.

Luca Pellegrini

