Tivoli. Degrado in via Acquaregna

Una delle strade tiburtine più trafficate: via Acquaregna, è diventata nuovamente preda del degrado. Buche, erba alta, un tombino pericolosamente aperto (non è neppure segnalato) e marciapiedi rotti caratterizzano la parallela di via Empolitana. Urge, quindi, l’intervento dell’Ente locale dato che i tiburtini non possono certo continuare a fare lo slalom fra avvallamenti e marciapiedi rotti, incorniciati da ciuffi d’erba che sbucano sempre più numerosi dai muri. Ovviamente, tutti questi deficit aumentano in maniera veramente esponenziale per passeggini e diversamente abili.

FGI