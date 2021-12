A scuola di magia per piccoli aspiranti maghetti natalizi al Castello di Lunghezza

La magia di un mondo incantato e l’atmosfera natalizia che ancora sparge la sua polvere nel Fantastico Castello di Babbo Natale, situato a Lunghezza alle porte di Roma. In attesa dell’Epifania ogni fine settimana, fino al 9 gennaio, la splendida Fata delle Nevi è pronta ad aprire le porte della casa di Santa Claus con il salone dell’accoglienza, la sala da pranzo, la cosmica stanza da letto e lo studio dove Babbo Natale legge le migliaia di letterine scritte dai bambini e colme di desideri. Durante la giornata i “magici professori” dispenseranno preziosi suggerimenti svelando alcuni semplici segreti da utilizzare durante le festività per sorprendere familiari ed amici anche con il prezioso dono del sorriso. Non mancheranno momenti di puro spettacolo per regalare stupore e meraviglia ai visitatori del parco. Presente anche Mago Mancini, il noto prestigiatore, sul palco per una performance esplosiva.