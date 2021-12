Premiata l’installazione DOUBLE DESK TRIB[UT]E dell’IIS via Roma 298 di Guidonia

Un premio per l’uso innovativo e inclusivo delle nuove tecnologie per un’istruzione di qualità in emergenza da Covid-19: se lo è ampiamente meritato il progetto DOUBLE DESK TRIB[UT]E, messo a punto da Roberto Ianigro, professore di disegno e storia dell’arte all’I. I. S. Via Roma 298 di Guidonia, assieme ai suoi studenti. L’occasione è stata il concorso internazionale Global Junior Challenge (decine i partecipanti nelle diverse categorie, dai 10 anni in su), promosso da Roma Capitale e organizzato ogni due anni dalla Fondazione Mondo Digitale. L’evento 2021 è stato dedicato al linguista Tullio De Mauro, ricordato anche dal Premio Nobel Giorgio Parisi nel suo videomessaggio di saluto alla manifestazione, in cui ha rimarcato l’utilizzo della tecnologia per superare i problemi dovuti alla pandemia, rimanere uniti, imparare, crescere, nonostante tutto.

La DOUBLE DESK TRIB[UT]E è un’installazione didattica all’aperto realizzata negli spazi esterni dell’IIS via Roma 298 di Guidonia per offrire agli studenti di questo e altri istituti un luogo alternativo all’aula dove svolgere una lezione sui banchi di scuola integrata da supporti digitali nella quale i banchi sono essi stessi l’oggetto e lo strumento di un racconto che, partendo dalla storia dell’arte, permette diversi collegamenti trasversali.