Vicovaro, trovata una volpe uccisa e appesa

Orribile ritrovamento ieri sera a Vicovaro: a ridosso di via Colle Cisterna, località Cereto, un residente ha rinvenuto una volpe uccisa e appesa a una ringhiera, parte di una recinzione di un terreno. A rilanciare il rinvenimento l’associazione nazionale Vigili del fuoco in congedo di Vicovaro. “Nel 2021 c’è ancora gente che, con gesti vili, uccide animali indifesi. Cose da non credere, solo sgomento e tanta rabbia”, il commento dell’associazione.

Nel 2018 i guardaparco del Parco nazionale dei Monti Simbruini hanno trovato ucciso, con modalità analoghe, un lupo a Subiaco e prima ancora un gatto selvatico a Vallepietra.