Fonte Nuova, il Conad mette a disposizione un defibrillatore

Ieri è stata una giornata importante per il Punto Vendita Conad di via Nomentana 331 a Fonte Nuova. Un defibrillatore, dispositivo in grado di salvare una vita umana, è stato messo a disposizione dei dipendenti e dei clienti: “E’ un passo importante per una maggiore sicurezza dei clienti e dei nostri dipendenti – spiega il proprietario Enrico Egidi – e siamo felici che questo apparecchio sia qui con noi. Alle procedure per il contenimento del Covid ora aggiungiamo un’apparecchiatura che potrebbe salvare una vita umana e questo per noi di Conad è motivo di grande soddisfazione”.

