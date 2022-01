Guidonia – Inno d’Italia magnificamente suonato, Mattarella ringrazia gli alunni

Un Inno d’Italia suonato magnificamente ha reso orgoglioso il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha voluto per questo motivo ringraziare pubblicamente con una lettera i ragazzi della IIIC dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Guidonia Montecelio. “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mi ha incaricato di ringraziare i ragazzi per il video con l’Inno d’Italia così magnificamente suonato e per le parole affettuose in esso contenute”, ha scritto Giovanni Grasso, consigliere del Capo dello Stato per la stampa e la comunicazione.

Condividi l'articolo: