Rosso Valle

Attrice, ex modella, Missa Italia 1995, sempre bella. E’ stata Anna Valle ieri (dopo Drusilla) la regina in eleganza della terza serata del Festival di Sanremo. Merito della silhouette ma soprattutto della scelta del vestito rosso magnificamente indossato, un meraviglioso abito bustier con mezzo fiocco sottoseno in mikado rosso della collezione Alberta Ferretti Pre-Fall 2022.

L’attrice, splendida in lungo e con rossetto perfettamente in tinta, ha scelto di illuminare il look e incarnato con i diamanti di Crivelli, declinati tra collier, anelli e bracciali. Una volta sul palco, poi, ha parlato della sua nuova avventura professionale che la vedrà interpretare l’infermiera pediatrica Lea Castelli (al fianco di Giorgio Pasotti) nella fiction Lea – un nuovo giorno, medical drama in quattro puntate in arrivo martedì 8 febbraio su Rai 1.

