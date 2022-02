FORMULA 1 – L’Alpine A522 svelata. Sulla Ferrari F1-75 i sogni dell’Italia

Nel giorno in cui è stata presentata l’A522 di Alonso e Ocon, vettura dell’Alpine sponsorizzata dal Mondiale 2022 dal colosso BWT, i sogni dei tifosi italiani continuano ad essere incentrati sulla Ferrari. La creatura di Maranello, la F1-75, si è contraddistinta per delle pance rivoluzionarie, uniche. Larghe davanti, ma così strette nel retrotreno da creare una doppia zona Coca-Cola. La rossa di Maranello sarà spinta da un motore molto performante, la cui parte ibrida è stata testata nel 2021.

Il muso in particolare fa sognare i tifosi. Finalmente stretto, con una carico aerodinamico indirizzato con i flussi sui lati del fondo e capace di risultare intercambiabile solo in alcune parti. La Ferrari F1-75 avrà da questa soluzione il 7% di resistenza in meno al carico aerodinamico, almeno secondo le prove fatte in galleria del vento e al simulatore. C’è grande attesa per capire se i dati che verranno raccolti nei test di Barcellona. Ai posteri l’ardua sentenza.