Monterotondo – Mala movida, FdI chiede consiglio straordinario con Procura e Prefettura

La sezione di Fratelli d’ Italia di Monterotondo ha espresso solidarietà alla Giornalista Cinzia Fiorato e al suo compagno, l’avvocato Vincenzo Iacovino per “il vile incendio doloso della loro autovettura”.

Monterotondo – In fiamme l’auto della giornalista Rai

Lo scrive in un post il consigliere comunale Marco Di Andrea, precisando di avere “da tempo fatto istanza al Presidente del Consiglio comunale Donnarumma e al Sindaco Varone per la convocazione di un Consiglio comunale straordinario ove invitare delegati della Prefettura di Roma, della Procura di Tivoli, della Regione Lazio oltre ai vertici locali dei Carabinieri e della Polizia locale, per dibattere intorno allo stato della sicurezza in città e sulle iniziative preventive e risolutive“.

Auto incendiate, Varone: “Entro marzo il regolamento contro la mala movida”

“Alla conferenza dei Presidenti di Gruppo tenutasi sul tema giovedi scorso la maggioranza ha minimizzato e rinviato. Chiediamo a tutti i Gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione di esprimere pubblica solidarieta ai nostri concittadini vittime dei gravi recenti reati e chiediamo al Presidente Vincenzo Donnarumma e al Sindaco Riccardo Varone, sentito l’Assessore alla Sicurezza urbana Claudio Felici di convocare un Consiglio comunale aperto senza più indugi e dilazioni”.