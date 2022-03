Saranno utilizzate come strumento di autodifesa in caso di pericolo e di dissuasione per qualsiasi malintenzionato. Insomma, ora coi vigili urbani di Guidonia Montecelio non si scherza più.

L’amministrazione comunale del sindaco Michel Barbet ha infatti definitivo l’acquisto delle pistole al peperoncino.

Lo stabilisce la determina numero 23 firmata il 2 marzo dal Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi e pubblicata ieri, lunedì 7 marzo, all’Albo Pretorio. Con l’atto viene liquidata una fattura di 2 mila 37 euro e 23 centesimi alla “Origin Stb” di Forlì, ditta alla quale il 7 maggio 2021 era stata commissionata una fornitura per un importo pari a 5 mila euro.

L’amministrazione M5S-Pd aveva infatti deciso di comperare 57 Walther PDP (Personal Defense Pistol), la pistola spray a gas al peperoncino, pratica, piccola, leggera e facile da usare, considerata ideale per autodifesa, ciascuna delle quali a un prezzo di 28 euro più IVA, oltre alla cartuccia al peperoncino di ricambio (8,40 più IVA), la cartuccia Training a base acqua (8,40 più IVA), con relative fondina regolabili (12,50 più IVA).

Nella fornitura erano state previste anche 35 manette in metallo completo di fodero e 2 chiavi al costo singolo di 11,50 più IVA e il fodero (9 euro e 10 centesimi più IVA).

Le pistole spray al peperoncino Walther sono considerate efficaci sia contro persone sotto effetto di alcol e droga, sia contro animali aggressivi. L’arma rende inoffensivo l’eventuale aggressore per circa 30 minuti provocando lacrimazione e asfissia, chiusura degli occhi con irritazioni sulla pelle e sulle mucose con cui viene a contatto (naso, gola). Provoca inoltre una forte tosse e un generale senso di bruciore e di disorientamento. La pistola si carica con una bomboletta da 11 millilitri in grado di generare circa 6 potenti getti fino a circa 6 metri.

Il gas contenuto nella bomboletta oltre ad essere molto potente, contiene uno speciale marker molto difficile da togliere dalla pelle e dai vestiti e visibile solo sotto ultravioletto (UV) per un eventuale indentificazione dell’aggressore dalla polizia.