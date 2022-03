Guidonia – Carte di identità elettroniche, open day sabato 26 marzo

Sabato 26 marzo parte a Guidonia Montecelio il primo open day per il rilascio delle carte d’identità elettroniche. Si parte con gli over 50. Per l’iniziativa saranno attivi dalle 8.30 alle 14.00 i seguenti uffici:

Guidonia Centro – Piazza Matteotti – N. 2 sportelli

Deleg. Tiburtino – C/o Centro Comm. Tiburtino – N. 2 sportelli

Deleg. Villanova – Via Della Chiesa n. 2 – N. 2 sportelli

Deleg. Villalba – Piazza Carrara – N. 1 sportello

Deleg. Colleverde – Via Monte Gran Paradiso n.7 – N. 1 sportello. I cittadini potranno recarsi senza prenotazione presso gli sportelli indicati. Gli uffici rilasceranno per ogni sportello 25 CIE ai primi cittadini in ordine di arrivo.Se verranno esaurite le 25 richieste prima della chiusura dello sportello, i funzionari comunali provvederanno all'emissione di ulteriori CIE nel tempo utile rimanente (fino alle 14) e sempre in base all'ordine di arrivo degli utenti.



Si ricorda che è possibile recarsi all’open Day anche se si ha già una prenotazione CIE per altra data, il funzionario provvederà alla cancellazione della prenotazione.

In totale saranno rilasciate circa 200 carte nella giornata e successivamente saranno organizzate ulteriori date per dare l’opportunità a più cittadini possibili.

“L’Amministrazione Comunale prosegue il percorso di avvicinamento dei cittadini alla pubblica istruzione con grandi risultati. Oggi, infatti, è già possibile prenotare online gli appuntamenti per le carte d’identità elettroniche, richiedere i certificati anagrafici online o recandosi nelle vicine tabaccherie convenzionate.

L’iniziativa dell’Open Day è la prima di una serie di giornate che permette di venire ulteriormente incontro ai cittadini, abbattendo sensibilmente il numero di richieste e riducendo i tempi di attesa per il rilascio delle carte di identità elettroniche.

L’obiettivo è cucire i servizi del Comune intorno alle esigenze del cittadino” – dichiarano in una nota congiunta il Sindaco Michel Barbet e l’Assessore al Personale Andrea Saladino.

Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile consultare la pagina dedicata sul sito istituzionale https://www.guidonia.org/avviso/open-day-per-il-rilascio-delle-cie-26-marzo-2022/