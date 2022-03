GUIDONIA – Rifiuti, i cassonetti condominiali trasformati in discarica

Materassi, calcinacci, centinaia di bottiglie, sacchi neri pieni di spazzatura di ogni tipo. Sembra la descrizione di una discarica e invece è quanto accade davanti ai cassonetti del condominio di via Pavia 2 a Villalba, frazione del comune di Guidonia Montecelio.

A denunciare la situazione è Maria Michela Gioia, una delle sei famiglie residenti nel fabbricato ubicato all’angolo con via Bari, strada principale del quartiere.

“Va avanti così da almeno sei mesi – segnala la donna al quotidiano online Tiburno.Tv – Vengono a scaricare quei cittadini che abitano in affitto senza regolare contratto e in questo quartiere sono tanti. Siamo esasperati, anche perché da settimane telefoniamo all’Ufficio Ambiente e alla società appaltatrice Tekneko, ma nessuno risponde né è in grado di trovare la soluzione. Così ho deciso di rivolgermi al giornale e rendere la situazione di pubblico dominio.

Ho proposto di fornire a ciascuna delle sei famiglie residenti nel condominio i bidoni piccoli e di eliminare i cassonetti su strada anche perché sono sempre pieno, per questo io sto tenendo la spazzatura sul balcone”.