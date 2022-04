GUIDONIA – Il valore della non violenza, la Polizia incontra gli studenti

Nell’ambito del progetto di scambio culturale Erasmus “I am a citizen of Europe…I am against violence” si inserisce il seminario tenuto questa mattina, venerdì 28 aprile, presso l’Istituto Comprensivo “Eduardo de Filippo” di Villanova di Guidonia, dall’Ispettore Superiore della Polizia di Stato di Tivoli, Davide Sinibaldi.

All’iniziativa hanno partecipato gli studenti della scuola secondaria di primo grado e i ragazzi del progetto Erasmus provenienti da varie scuole europee di Malta, Martinica, Portogallo, Danimarca e Turchia, per una settimana ospitati in casa delle famiglie degli alunni di Villanova.

L’obiettivo principale del seminario di oggi era quello di educare alla non violenza, al rispetto e all’uguaglianza, temi molto sentiti dal Dirigente Scolastico Maria Rosaria Ciaccia. Sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della non violenza affinché possano affrontare la vita con maggiore consapevolezza e responsabilità.

Il seminario tenuto dall’Ispettore Superiore Sinibaldi si è focalizzato soprattutto sulla violenza di genere e sull’importanza della denuncia tempestiva. L’evento è stato anche una buona occasione di confronto, durante il quale gli studenti hanno posto domande sugli argomenti trattati.

L’evento si è concluso con il saluto del Sindaco di Guidonia Montecelio, Michel Barbet, e dell’assessore alla cultura Rosaria Morroi che hanno donato una bandiera dell’Italia ed una dell’Unione Europea all’istituto.

Il Dirigente scolastico Maria Rosaria Ciaccia ha ringraziato gli sponsor Buzzi Unicem, Trelleborg, Ocres Moca e Declathon Porte di Roma, oltre al sindaco e all’assessore per i doni ricevuti.