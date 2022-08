TIVOLI – Sosta a pagamento e con beffa: i parcometri non funzionano

Sosta a pagamento con beffa a Tivoli. Non tutti i nuovi parcometri funzionano. Non almeno quelli fissati a viale Cassiano: non accettano card. Nonostante sembri attivata la possibilità di poter pagare anche con carte di credito, di fatto i parcometri non le accettano. In assenza di spiccioli si rischia automaticamente la multa. “Non c’è neanche un’app per il pagamento alternativo”, segnala un’abitante a Tiburno.

“Segnalo che entrambi i nuovi parcometri in viale Cassiano per le nuove strisce blu,– specifica un’automobilista – non accettano carte nonostante su di essi vi sia scritto che sono utilizzabili tutti i tipi di carte. Non essendoci neanche un’app per la sosta e non accettando carte, è difficile fare sosta con le monete che si hanno sul momento a disposizione”.