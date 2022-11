FONTE NUOVA – Chiude l’Ufficio Postale di via Nomentana: tre settimane di lavori

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Fonte Nuova, in ia Nomentana, 609, è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria.

Il piano prevede una serie di interventi strutturali per migliorare l’accoglienza e gli standard di sicurezza degli ambienti lavorativi. E’ prevista anche la realizzazione di una seconda sala consulenza.

Per consentire l’esecuzione dei lavori da lunedì 7 novembre l’ufficio postale di via Nomentana non sarà operativo.

Poste Italiane, per limitare i disagi, ha predisposto il potenziamento della sede di Fonte Nuova 1, in via Campania, 1, con due sportelli dedicati alla clientela di via Nomentana.

Uno sarà riservato alle operazioni a sportello per i libretti di risparmio, i conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. L’altro per le operazioni finanziarie.

Gli sportelli dedicati saranno disponibili con orario prolungato per tutto il periodo dei lavori. Ecco gli orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

La riapertura dell’ufficio Postale di Fonte Nuova, in via Nomentana è prevista per mercoledì 30 novembre.